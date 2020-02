Un nouveau lieu pour les génies des robots

Il y a ceux qui installent leurs outils sur la table de salle à manger, ou ceux qui passent leur dimanche dans le garage ou l'atelier pour faire des expériences et donner vie à leur imagination. Pour tous ces créatifs et inventeurs en herbe, l'ASBL Make it vient d'ouvrir un lieu d'échange au sein du Centre National de Formation Professionnelle Continue (CNFPC), rue Henri Koch à Esch-sur-Alzette. Dans une petite salle, tout a été pensé pour apporter des solutions aux passionnés de bricolage, avec un penchant pour la technologie. Et ce, accessible aux adultes comme aux enfants de 6 ans!

«Ici, c'est vraiment un espace collaboratif», glisse Eric Krier, l'un des quatre fondateurs de Make it, créée en avril 2018. Pousser la porte du premier «Robotics Makerspace», c'est l'assurance d'obtenir des conseils et des réponses en matière d'électronique, de soudure, de programmation informatique et même de logiciels 3D. Make it est déjà parfaitement équipée, et du nouveau matériel doit encore arriver.

«Pas uniquement un endroit pour "les geeks"»

«Ce n'est pas uniquement un endroit pour ceux qu'on appelle "les geeks", l'objectif n'est pas de former des ingénieurs qui enverront des fusées dans l'espace. C'est plutôt d'apprendre à résoudre un problème, susciter un intérêt pour la création», développe Eric Krier. Des échanges aussi utiles pour construire un robot donc, que pour tenter soi-même de réparer un appareil en panne à la maison.

«On s'attendait à une grande salle un peu impersonnelle, en fait c'est vraiment convivial», confiait Anja, venue en famille samedi pour l'ouverture du concept. La salle «Robotics Makerspace» sera ouverte en accès libre chaque jeudi de 14h à 16h. Toutes les informations et l'agenda de l'association sont à retrouver sur le site makeit.lu.

