137 millions d'euros pour moderniser la caserne

Le Conseil de gouvernement a donné son feu vert, mercredi, au déblocage d’une enveloppe de 137 millions d’euros pour la modernisation et l’extension de la caserne militaire du Herrenberg, construite dans les années 50. Le projet de loi s’inscrit dans un vaste programme de réhabilitation et de modernisation des infrastructures militaires de la caserne Grand-Duc Jean, «afin de répondre au nombre croissant de défis et de besoins fonctionnels auxquels l’armée luxembourgeoise est confrontée dans le cadre de l’exécution des politiques de défense nationale et internationale», écrit le gouvernement dans un communiqué.

«À une époque où les missions militaires deviennent de plus en plus nombreuses et complexes, une caserne aux équipements modernes et permettant un fonctionnement efficace et rationnel constitue une nécessité absolue. Nous marquons ainsi une étape supplémentaire importante vers une armée moderne», a souligné Étienne Schneider, vice-Premier ministre et ministre de la Défense.

Une modernisation durable

À noter que sur les 83 000 m² de ce programme d’investissements, 66 500 m² seront rénovés et seulement 16 500 m² seront de nouvelles constructions. Une philosophie qui réjouit François Bausch, ministre des Infrastructures et du Développement durable. «La volonté de profiter en grande partie des bâtisses existantes (…) plutôt que de construire des nouveaux bâtiments s’inscrit pleinement dans la philosophie de développement durable et la stratégie de rénovation».

La rénovation énergétique des bâtiments et l’installation d’une ventilation mécanique avec récupération de chaleur vont permettre ainsi de réduire la consommation de chauffage d’environ 50% en moyenne.



(MC/L'essentiel)