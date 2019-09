Deloitte dévoile son nouvel écrin à la Cloche d’or

Seize étages, 60 mètres de haut, 19 488 m2. Avec ses dimensions et sa terrasse transversale intégrée en son cœur, le bâtiment en impose, dans le quartier de la Cloche d’or. Deloitte a inauguré son nouveau siège ce mercredi à Luxembourg-Ville. L'édifice principal est directement relié à un plus petit de 22m de haut, pour 7 726 m2.

Les deux bâtiments, baptisés D.Square, communiquent via un patio, au troisième étage. Sur place, outre les espaces de travail, on trouve des restaurants, des douches, un auditorium de près de 200 places, un dernier étage réservé à la réception des clients… Le cabinet d’audit et de conseils y a réuni ses plus de 2 300 employés auparavant dispersés sur différents sites (hormis le service dédié à l'industrie des fonds, à Belval), qui ont déménagé à partir de juin dernier.

L'expansion du quartier, «un atout»

«Il n'y a pas de postes fixes, le mode de travail et les nouveaux équipements permettent de travailler soit en se rassemblant en équipe, soit en individuel», souligne Sophie Mitchell, partner and operations leader. Disposer de nouveaux lieux a aussi permis de créer un espace d'innovation comme la «Green house». «Les équipes y travaillent de manière différente avec les clients, avec de nouvelles approches et de nouvelles technologies.

Et l'on peut directement développer un prototype sur place après des séances de réflexion», souligne Marc Sniukas, director advisory and consulting. Autre atout du site, l'expansion du quartier qui «devrait permettre de trouver des plateaux de travail, si on ne dispose plus assez de postes de travail. On verra d'ici deux ans», conclut Sophie Mitchell.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)