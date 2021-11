Des daims en balade au cœur de Pétange

Drôle de rencontre pour des habitants de la rue d'Athus, à Pétange, ce week-end. Plusieurs d'entre eux se sont retrouvés nez à nez avec un impressionnant daim mâle. Le cervidé se serait échappé vendredi, du jardin d'un habitant qui en élève plusieurs dans son jardin, non loin de là.

Alors que des vidéos de l'animal en pleine rue circulaient dès vendredi soir, sur les réseaux, la police a été appelée et a tenté d'interpeller le daim, samedi matin. Alertée, l'Administration de la nature et des forêts (ANF) a également dépêché un agent sur place.

Le cervidé a finalement pu être endormi, capturé et ramené à son propriétaire. Les services vétérinaires ont été prévenus. Un second daim plus petit pourrait être en balade mais cela n'a pas pu être confirmé.

(Nicolas Martin/Séverine Goffin/L'essentiel)