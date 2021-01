Les restaurateurs sont prêts à manifester

Contraints de rester fermés au moins jusqu’au 1er février, les restaurateurs sont en colère. Un certain nombre de membres du secteur Horeca avaient même prévu d’aller manifester samedi, à 13h30, à la porte du ministère de l'Économie, dans la capitale, pour alerter sur leur grande détresse. Sandria Da Silva l'une des initiatrices du mouvement via le groupe «Horesca Tous ensemble» sur facebook, a appelé au calme jeudi et au report de la manifestation d'une semaine.

Si elle soutient la cause, la Fédération des hôteliers, restaurateurs et cafetiers (Horesca) ne comptait pas y prendre part, craignant des débordements. «Nous comprenons nos entreprises et leur désarroi et le besoin de manifester leur mécontentement mais nous tenons à ce que cela se fasse dans le calme, la dignité, le respect des règles sanitaires et des institutions», indique François Koepp, président de l’Horesca.

«Nous serons restés fermés 125 jours»

La Fédération Horesca craignait que le mouvement ne nuise aux négociations en cours. L’horesca a rencontré ce jeudi le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, lui a transmis ses revendications et est ressortie plutôt confiante. «Nous avons demandé des bons pour les restaurants comme pour les hôtels. Seuls 5 millions d’euros du budget de 35 prévu pour les bons d’hôtel ayant été utilisés, le budget existe. Nous avons demandé la prolongation jusqu’au 30 juin des aides actuelles devant se terminer au 31 mars. Notre secteur sera resté fermé 125 jours au 1er février, nous réclamons donc une aide spéciale pour le secteur», poursuit François Koepp.

Autre revendication majeure: l’accélération des remboursements des frais avancés pour le chômage partiel. Une aide spéciale pour les indépendants et l’ouverture du régime d’aide aux entreprises nouvellement créées sont aussi sollicitées ainsi que des tests de tous les salariés du secteur à la reprise, via le large scale testing, à travers des équipes mobiles. Un dispositif utilisé dans la construction.

François Koepp espère un retour rapide du gouvernement, étant donné «la précarité du secteur. L’argent est là», estime-t-il. Il craint en revanche qu'une manifestation ne rende caduques les négociations. «C’est n’est pas le moment de jouer la carte américaine», lance-t-il en référence à l’insurrection de Washington.

(Nicolas Martin/L'essentiel)