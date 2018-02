Il est conseillé de ne pas oublier de déneiger

«Le passage doit être praticable pour éviter d'exposer le piéton au danger, cela relève du bon sens», dit Paul-Charles Origer, directeur du marché local de l'Association des compagnies d'assurances et de réassurances du Grand-Duché de Luxembourg (ACA).



Que ce soit à Esch, à Dudelange ou à Differdange, la plupart des règlements communaux stipulent qu' «au cas où la circulation est devenue dangereuse ou difficile par suite de verglas ou de chutes de neige, les occupants sont tenus de dégager les trottoirs devant les mêmes immeubles et de prendre des mesures de sécurité, en déblayant la neige et en recouvrant les parties glissantes de matériaux antidérapants sur une largeur d’au moins un mètre».



Néanmoins, dans certaines communes, comme à Esch ou dans la capitale, un service communal peut se substituer aux habitants les plus âgés, dans l'incapacité physique de déneiger le trottoir devant leur propriété. De son côté, le Centre d'initiative et de gestion local (CIGL) offre aussi un service de déneigement sur demande. «En cas de chute, l'indemnisation se fait de par la responsabilité civile du propriétaire», dit Paul-Charles Origer. Les communes font jouer la même assurance pour une chute sur un trottoir non déneigé devant un service communal. Enfin, le propriétaire reconnu responsable devra payer une amende de 25 à 250 euros.



De la neige, partout! Attention, si vous êtes propriétaire, vous avez l'obligation de déneiger dans la plupart des communes, et rendre le trottoir praticable pour les piétons. Reportage de Jonathan Vaucher pour L'essentiel Radio.



(Pierre François/L'essentiel)