Le programme du week-​​end pour la fête nationale

•La fête nationale commence à 16h ce samedi avec la relève de la garde, devant le Palais grand-ducal. Y participera un détachement d’honneur de l’armée. L’encadrement musical sera assuré par la Musique militaire.

Trois concerts en marge de la fête nationale



En marge de la fête nationale, trois artistes se produiront au Luxembourg ce week-end. Les patrons des charts rocks Three Days Grace, connus pour leurs singles «The Mountain», «Infra Red» ou encore Right Left Long» seront à retrouver ce vendredi soir (20) à la Rockhal à Esch-Belval.

De son côté, Billy Corgan, le leader des Smashing Pumkins, présentera «Ogilala», son 2e album solo, ce vendredi soir (20h) à l'Atelier à Luxembourg.

Enfin, Neneh Cherry, qui effectué son grand retour en solo l'an dernier avec «Broken Politics», donnera un concert ce vendredi soir (20h) à Neumünster, à Luxembourg.



Une soirée dancehall en marge de la fête nationale



Résident du club Mondial, aux Pays-Bas, DJ D Masta va s'emparer des platines ce samedi soir (23h30) au White Luxembourg à Foetz, pour un mix reggaeton, dancehall et R'nB. Dispositions relatives à l'utilisation de drones



À l’occasion des festivités autour de la fête nationale, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics a décidé d’interdire les évolutions de drones le 22 juin (de 14h à 24 heures) et le 23 juin 2019 (de 0h à 24 heures) au-dessus de la Ville de Luxembourg, ainsi que dans les espaces aériens spécifiques dédiés aux aéronefs participant au défilé militaire.

•À partir de 17h ce samedi, des concerts se tiendront dans différents points de la capitale. Le Knuedler vibrera par exemple sur du rock et du hip-hop. Des DJ seront éparpillés dans les places et rues de la ville. Des sites très scéniques sont à découvrir au Grund, rue Saint-Esprit, et à la Corniche.

•En parallèle, ce samedi, en fin d'après-midi, il sera possible de rencontrer la famille grand-ducale. Le couple héritier, Guillaume et Stéphanie, sera ainsi à 17h, place de la Résistance, à Esch-sur-Alzette. Le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Marie Teresa, sont pour leur part attendus dans la cour du château de Bourscheid, à 19h, où se tiendra une fête populaire.

•Samedi à 21h20, ce sera l'heure de la retraite aux flambeaux. Environ 2 000 personnes, des sociétés et associations, ainsi que sept chars, déambuleront dans le centre-ville de la capitale, depuis la Grand-Rue. Le cortège passera par le boulevard F. D.-Roosevelt, devant la tribune pour saluer la famille grand-ducale, avant d'aboutir avenue de la Gare. Les deux rangées intérieures du cortège seront composées d'enfants avec les lampions aux couleurs du drapeau national.

•Samedi à 23h, l'inévitable feu d'artifice sera tiré depuis le pont Adolphe à Luxembourg. 100 000 fusées, majoritairement des rouges, blanches et bleues, illumineront, de manière grandiose, la capitale pour une quinzaine de minutes. Le bouquet final sera, comme il se doit, en or et en argent, la signature du pyrotechnicien. La place de la Constitution, le boulevard d'Avranches, les quartiers de la gare et Hollerich assurent une vue imprenable sur le feu d'artifice. La nouveauté cette année, c'est que la musique qui accompagne le feu d'artifice sera jouée en live par une soixantaine de militaires.

•Samedi à 23h59, Wilside Luxembourg propose à l'occasion de la fête nationale un large plateau techno, avec une dizaine de DJ à l'honneur, à The Room à Luxembourg.

•Ce dimanche de 10h à 18h, une centaine d'ateliers et de jeux insolites et instructifs seront proposés à la Kinnekswiss, dimanche, lors du Spillfest, organisé par le Centre d'animation pédagogique et de loisirs (CAPEL) de la ville de Luxembourg.

•Ce dimanche à 12h, les militaires prendront part à un grand défilé dimanche, à 12h, avenue John F. Kennedy, à Luxembourg. Ils invitent dès 13h30 place de l'Europe à leur fête populaire, avec un pot de l'amitié à 16h.

•Pour ceux qui n'auraient pas suffisamment fait le plein de musique la veille, des groupes, dont un quatuor de saxophones, se produiront dimanche, dès 13h, sur la place d'Armes, à Luxembourg.

(L'essentiel)