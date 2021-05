L'accès aux plages du lac de la Haute-​​Sûre sera gratuit

Alors que la vie retrouve très progressivement un cours plus normal, le gouvernement a annoncé ce mercredi une bonne nouvelle pour tous les amateurs de baignade. Le ministre de l’Aménagement du territoire, Claude Turmes, le ministre du Tourisme, Lex Delles, et la ministre de la Santé, Paulette Lenert, ont en effet décidé - avec l’accord du gouvernement réuni ce mercredi - que les frais de réservation et de gardiennage pour les six plages du lac de la Haute-Sûre seraient pris en charge par le gouvernement, pour la période du 15 mai au 15 août 2021.

«L’accès aux plages du lac demeure gratuit. Cette décision (...) va permettre à tout un chacun de passer des moments agréables, en famille et avec les amis, dans un lieu de détente exceptionnel et en pleine nature», a souligné Claude Turmes. Un agent d’une société de gardiennage veillera au respect des règles sanitaires à l’entrée et à la sortie de chaque plage lors des jours de grande affluence. Les frais pour la société de gardiennage seront entièrement pris en charge par le gouvernement.

Au début de la semaine prochaine, l’Office régional du tourisme Éislek et le parc naturel de la Haute-Sûre communiqueront les détails du système de réservation qui sera mis en place pour le week-end de la Pentecôte. Pendant cette période, les règles sanitaires décidées le 25 avril 2021 concernant les eaux de baignade resteront évidemment en vigueur. L’ensemble des consignes sera affiché à l’entrée du site ainsi que sur le site Internet de l’exploitant.

(L'essentiel)