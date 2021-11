Faut-​​il rendre le vaccin obligatoire au Luxembourg?

Une troisième dose pour tous, mais également un nouvel appel à la vaccination. Pharmacies, centre commerciaux, nouveau centre dans la capitale, plutôt que de décider de mesures restrictives, le gouvernement luxembourgeois continue à faire le pari de la vaccination massive pour lutter contre la flambée épidémique.

Avec un taux de vaccination de 65,6% pour l'ensemble de la population, le Luxembourg «est encore loin des taux d'autres pays européens», a déploré vendredi le Premier ministre Xavier Bettel. À titre de comparaison, l'Espagne est à presque 80%, le Portugal à plus de 85%. La potentiel demeure donc important, particulièrement dans ce contexte d'une «épidémie de non-vaccinés», qui ont davantage de risques de contracter la maladie mais surtout de souffrir d'une forme grave.

«Il y a encore de la marge»

D'après la ministre de la Santé Paulette Lenert, tous les patients souffrant d'une atteinte grave au Luxembourg sont non-vaccinés et/ou concernés par des comorbidités et âgés. Dans ces conditions, pourquoi ne pas tout simplement rendre le vaccin obligatoire au Luxembourg? ««Nous voyons que tous les jours des gens décident de se faire vacciner. Il y a encore de la marge. Notre approche consiste à convaincre ceux qui hésitent. Nous misons sur l'information objective», a répondu Paulette Lenert.

Pas question donc de contraindre qui que ce soit, particulièrement après les «marches blanches» contre les mesures Covid qui ont réuni des milliers de personnes. «L'introduction d'une obligation déclencherait encore plus de polémiques», estime la ministre.

D'autres pays ont fait fi de ces considérations, certains allant même jusqu'à l'imposer à l'ensemble de la population. Mais ils sont peu nombreux. C'est notamment le cas dans deux États autoritaires d'Asie centrale, le Tadjikistan et le Turkménistan, l'un des rares pays à n'avoir déclaré aucun cas officiel de Covid...

En Europe, une note de février 2021 rend impératif le vaccin pour les habitants du Vatican et les employés qui y travaillent. Territoire français du Pacifique sud disposant d'une large autonomie, la Nouvelle-Calédonie a rendu obligatoire la vaccination pour toutes les personnes majeures et les voyageurs à compter de fin décembre.

Les obligations imposées à certaines catégories de population sont plus nombreuses, y compris dans les grandes démocraties. Aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé le 9 septembre la vaccination obligatoire pour quelque 100 millions de travailleurs, fonctionnaires du gouvernement fédéral et salariés du privé. Contestée devant la justice, la nouvelle règlementation concernant les employés des entreprises de plus de 100 salariés, a été suspendue le 6 novembre.

Un test négatif... tous les deux jours

En France, elle s'applique aux personnels des hôpitaux, maisons de retraite, aux pompiers, ambulanciers et aides à domicile, depuis le 15 septembre. Même décision pour les soignants en Italie et pour les employés des maisons de soins et bientôt pour le personnel de santé du service public en Angleterre.

Dans certains cas, la vaccination n'est pas obligatoire mais les obligations ou restrictions pour les non-vaccinés sont très dissuasives. En Arabie saoudite, la vaccination est obligatoire pour entrer dans les établissements publics et privés, et pour utiliser les transports publics.

En Italie, les personnels des établissements scolaires et universitaires et les étudiants doivent, s'ils ne sont pas vaccinés, fournir la preuve d'un test négatif... tous les deux jours.

(Thomas Holzer/L'essentiel)