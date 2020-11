Le LIST a besoin de vous entendre tousser

Le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) travaille actuellement sur la détection du Covid-19, par l’analyse de la toux et de la voix, pour aider les services d'urgence à identifier les cas critiques nécessitant une intervention rapide. À terme, cette recherche connue sous le nom de CDCVA (Covid-19 Detection by Cough and Voice Analysis) pourrait permettre de détecter la maladie par un simple appel téléphonique.

Mais pour que cette recherche - réalisée conjointement avec le Luxembourg Institute of Health (LIH) et l'Université du Luxembourg - soit couronnée de succès, le LIST a besoin d’échantillons de voix.

Il lance donc aujourd'hui un appel au public pour qu’il participe à une enquête de cinq minutes qui comprend le prélèvement d'échantillons vocaux via le microphone de l'ordinateur ou du smartphone. «Plus le système recevra de données et d'enquêtes complétées, plus il pourra apprendre et s'améliorer dans la lutte contre le Covid-19», écrit le LIST.

(mc/L'essentiel)