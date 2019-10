Les mauvaises langues en rigoleront, mais pour une fois, dans le cadre de la visite d’État de la Belgique au Grand-Duché, le train amenant le roi et la reine des Belges, de Bruxelles à Luxembourg, est arrivé à l’heure, à 11h, comme prévu.

«C’est le couronnement de notre carrière à la SNCB», nous a affirmé d’emblée, Alain Pierret, un des deux conducteurs qui a emmené tout le monde à bon port, originaire de Rochefort. «C’était un train qui était hyper surveillé avec tout un tas de systèmes de sécurité embarqués. On avait pour mission de suivre un convoi "balais-démineur" et surtout de ne pas s’arrêter, ni de le rattraper. La charge émotionnelle était importante et on n’a rien pris à la légère. Cela m’a fait très plaisir d’être salué par le Grand-Duc à l’arrivée. J’aurais bien aimé que la Grand-Duchesse soit également là. On lui souhaite un bon rétablissement après son opération au genou».

Sur une ligne 162 de plus en plus lente entre les deux capitales, le convoi royal a mis trois heures entre Bruxelles et Luxembourg. «C’est une expérience grandeur nature de la mobilité au sud de la Belgique. Fin des années 1970, au début de ma carrière, on faisait le même trajet en 2h15», a reconnu le conducteur de la SNCB, qui partira à la retraite dans les deux prochaines années. «La ligne est en constante modernisation et on roule souvent sur une voie. L’horaire était ici calculé pour ne pas être gêné dans les zones de chantiers. On a roulé à la montre à une vitesse de sénateur, sans le moindre arrêt en gare».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)