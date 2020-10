14 réfugiés sont arrivés au Findel depuis le Niger

Douze adultes et deux enfants sont arrivés ce vendredi matin au Findel, en provenance du Niger, dans le cadre d'un programme de réinstallation lancé en 2017 par la Commission européenne. Les réfugiés ont été accueillis par le ministre des Affaires étrangères et européennes et ministre de l'Immigration, Jean Asselborn.

Les nouveaux arrivants sont des personnes vulnérables, qui avaient été détenues dans des conditions extrêmement difficiles en Libye, avant leur évacuation par les Nations unies vers le Niger. Les 14 réfugiés, trois familles et cinq célibataires, sont d'origine somalienne et érythréenne.

Un premier contingent de 35 personnes était arrivé depuis le Niger, un pays d'Afrique subsaharienne, en octobre 2019. L'arrivée du deuxième groupe avait dû être reportée en raison de la pandémie, explique un communiqué du gouvernement transmis ce vendredi, en milieu de journée. Au final, «l'ensemble des réfugiés sélectionnés depuis le Niger sont arrivés au Luxembourg» avec l'aide du Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations unies et de l'Organisation internationale pour les migrations.

(L'essentiel)