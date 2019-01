Bissen ouvre la voie au data center de Google

Google peut venir. Ce lundi, la commune de Bissen a donné son feu vert au géant de l'Internet pour la construction d'un centre de données, dans le quartier de Roost. La modification nécessaire du plan général d'aménagement (PAG) a ainsi été approuvée à l'unanimité par le conseil communal de Bissen. Un deuxième et dernier vote aura lieu dans les prochains mois. Pour rappel, Google a acheté un site de 34 hectares à Bissen il y a un peu plus d'un an pour construire un immense centre de données. La zone Busbierg du PAG sera donc désignée comme «Zone spéciale data center». Cela signifie que seul un centre de données pourra être construit sur le site. La date de début des travaux et la durée des travaux ne sont pas connues.

Dès que la décision sera rendue publique, les citoyens de la commune de 3 000 habitants pourront déposer des recours ou des propositions de modification dans un délai de 30 jours. Au terme de ce délai, il y aura un deuxième vote définitif au conseil communal.

Des questions restent sans réponse

Malgré le débat d'une heure qui s'est tenu lundi au conseil communal, un certain nombre de questions restent sans réponse au sujet du méga-projet de construction, telles que l'approvisionnement en eau, la situation du trafic dans la zone industrielle de Roost et les changements dans le paysage. Le bourgmestre Jos Schummer et un expert d'une société d'ingénierie ont patiemment répondu aux questions des conseillers communaux, mais ont souligné que Google n'avait pas donné beaucoup de détails, comme une représentation graphique du bâtiment prévu.

Ce n'est que lors de l'élaboration du plan d'aménagement particulier (PAP) que les habitants de Bissen en apprendront davantage sur la taille (et la hauteur) du centre de données que Google veut implanter à Roost. «Notre objectif est de voter sur le PAP avant les vacances d'été», indique Jos Schummer. «Google ne signera rien tant que ce vote n'aura pas eu lieu».

(Jörg Tschürtz/L'essentiel)