LetzShop.lu a reçu ses premières commandes

La plateforme nationale d'e-commerce LetzShop.lu, créée par Luxembourg for Shopping, a démarré son activité ce vendredi et enregistré ses premières commandes. Selon un communiqué du gouvernement luxembourgeois, une centaine de commerces sont actuellement présents sur le site et proposent au total plus de 350 000 produits à la vente. 210 commerces de détail ont déjà confirmé leur participation au projet.

Les partenaires du projet LetzShop.lu sont le ministère de l’Économie, la Chambre de commerce, la confédération luxembourgeoise du commerce (clc), la Ville de Luxembourg ainsi que 15 autres villes et communes: Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Junglinster, Mersch, Mertert, Pétange, Redange/Attert, Remich, Wiltz.

Les clients qui utilisent la plateforme disposent de deux options pour retirer leurs achats. Ils peuvent aller les chercher en magasin ou se les faire livrer à domicile. Ce service de livraison sera gratuit pour toute commande passée jusqu’au dimanche 30 septembre, avant de devenir payant.

LetzShop.lu offre aux commerces urbains la possibilité de mettre en valeur leur offre et leurs produits dans une vitrine en ligne et de les vendre directement par Internet. Les commerçants peuvent profiter de cette solution clés en main mutualisée moyennant une participation annuelle de 500 euros, sans payer aucune commission sur les transactions réalisées. Les magasins qui souhaitent commercialiser leurs produits sur la plateforme nationale d'e-commerce sont priés de contacter le ministère de l’Économie (contact@letzshop.lu) pour de plus amples renseignements.

(pp/L'essentiel)