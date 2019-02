«Deux années difficiles» avec le chantier du tram

Le chantier du tram va entrer dans sa phase la plus compliquée, notamment en termes de circulation avec le début des travaux dans la partie inférieure de l'avenue de la Liberté, à partir du 13 mai, ont détaillé mercredi Luxtram et les autorités de la capitale. Plus aucun bus ne circulera entre la gare et le centre-ville, via l'avenue de la Liberté, à partir de cette date.

La ville va donc mettre en place une nouvelle voie de bus entre l'avenue de la Gare, et la rue Origer, et une nouvelle piste cyclable verra le jour entre la place de la Gare, la rue du Fort-Bourbon. Un chantier qui débutera lundi prochain, avec notamment l'abattage de onze arbres. «Ce seront les deux années les plus difficiles. Forcément l'impact sur le trafic sera important», reconnaît la bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer (DP).

Conséquence directe, les voitures ne pourront plus circuler entre la gare et la rue Origer, une fois les nouveaux itinéraires mis en place. Concernant l'aménagement du tram, plus d'un an et demi de travaux seront nécessaires sur et autour de l'avenue de la Liberté, afin de permettre l'arrivée du tram, à la gare, en décembre 2020. D'après les planifications, la plateforme tramway sera posée au début de l'année prochaine, indique André Von der Marck, directeur de Luxtram. «Le tram devrait arriver à Bonnevoie, fin 2021 et à la Cloche d'or en 2022 ou 2023. Mais chaque chose en son temps», conclut-il.

(Thomas Holzer/L'essentiel)