«Je préfère dépenser plus et avoir chaud»

Alors que la vague de froid polaire qui s'abat sur le Luxembourg depuis plusieurs jours n'a représenté aucun «risque majeur» pour la sécurité de l'alimentation électrique du pays, la population a néanmoins tendance a modifier quelques habitudes pour s'adapter. Ce jeudi, L'essentiel a voulu savoir si, avec le froid, vous avez modifié vos habitudes de chauffage pour économiser?

«Oui. Je baisse le chauffage pour la nuit. Et je le remets au maximum le matin en me levant», répond Peter, 37 ans, qui pense ainsi «contrôler un peu la consommation». Idem pour Déborah, 24 ans, qui veut avant tout «ne pas trop dépenser»: «J’ai sorti les grosses chaussettes et les pyjamas d’hiver quand je reste à la maison. Ça me permet de ne pas avoir à monter le chauffage».

Il y a ceux qui, comme Rachel, 34 ans, vivent «dans un appartement neuf avec un chauffage très performant. Il fait toujours tempéré et la consommation augmente peu». Et puis d'autres, à l'image de Ruddy, 26 ans, qui n'hésitent pas à solliciter davantage les radiateurs pour contrer le froid: «Je préfère dépenser un peu plus d’argent et avoir chaud. On n’est pas toujours d’accord avec ma copine, elle préférerait économiser de l’énergie».

