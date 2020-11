Le Luxembourg «speaks very good english»

Cette année encore, les Pays-Bas restent en première position de l'indice de compétence en anglais édité par EF Education First, société d'éducation internationale spécialisée dans la formation linguistique, qui analyse les données de 2,2 millions d'anglophones non natifs dans 100 pays et régions.

Le Danemark et la Finlande sont à égalité en deuxième position, l'Allemagne pointe à la 8e place, la Belgique au 9e rang, juste devant Singapour et le Luxembourg, 11e. Notre pays perd deux places par rapport à l'année dernière mais reste dans la catégorie de compétence très élevée.

À noter que si la France pointe en 28e rang, elle gagne trois places par rapport à 2019, passant dans la catégorie niveau de compétence élevée. Une première pour les Français que l'on retrouve habituellement dans le niveau de compétence modéré.

Who speaks the best English? This year, we graded over 2.2 million English tests from around the world, and the results are in! Check out who got the highest score in this year’s EF English Proficiency Index. #EFAdults #EPI #Indonesia pic.twitter.com/teBConR448