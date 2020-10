«Un hôtel de luxe» pour animaux à Schifflange

Depuis jeudi, Schifflange possède son nouveau refuge pour animaux. Situé à l'entrée de la ville, le bâtiment ultramoderne est entièrement dédié à nos amis à quatre pattes. Deux ans après le premier coup de pelle, donné par le bourgmestre Paul Weimerskirch, l'inauguration du bâtiment destiné à accueillir chats et chiens abandonnés a eu lieu.

«Étant donné que l'ancien refuge ne répondait plus aux normes actuelles, il fallait en construire un nouveau, plus moderne et dans le respect des animaux», comme l'a souligné à L'essentiel Sacha André, président de l'Association pour la protection des animaux Schifflange (APAS). Le nouveau refuge a une capacité d'accueil d'environ 50 animaux, soit environ trois fois plus qu'auparavant. La grande nouveauté est la salle vétérinaire, où pourront à l'avenir être réalisés les soins de routine. «C'est moins de stress pour les animaux», explique M. André.

Le fleuron de Schifflange

De manière générale, le bien-être des animaux au sein du refuge est le but recherché. En plus de leurs «chambres» et des chenils, les occupants ont également accès à des espaces extérieurs pour faire de l'exercice. «Mais la promenade quotidienne est le plus important», précise le président de l'APAS. Le refuge dépend d'un soutien externe, même si la commune de Schifflange prend financièrement en charge un poste de 40 heures/semaine réparti entre plusieurs personnes. Les amateurs de promenades sont donc bienvenus en tant que bénévole pour sortir les chiens, ainsi que les dons.

La construction du bâtiment a été financée par la ville de Schifflange, pour un montant total de 2,3 millions d'euros, soit 100 000 euros de moins que l'estimation initiale. Le ministère de l'Agriculture a accordé une aide de 30%. Lors de l'inauguration, Sacha André, Romain Schneider et Paul Weimerskirch ont salué le succès de l'investissement et le fait qu'il s'agit bien plus qu'un simple refuge, mais plutôt d'un «hôtel de luxe pour animaux», qui représente un véritable fleuron à l'entrée de Schifflange.

Vous trouverez toutes les informations relatives aux dons et aux activités de bénévolat: sur Internet:

apas.lu/dons/ par e-mail:

deireschutzverain.schifflange@gmail.com à l'adresse postale: APAS / Schëfflenger Déiereschutzveräin

Rue de Hédange

3840 Schifflange

(mei/L'essentiel)