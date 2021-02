Le télétravail utilisé mais pas de façon systématique

«Le télétravail doit être renforcé et devenir la règle partout où cela est possible», a souvent répété le Premier ministre, Xavier Bettel, depuis le début de la crise du Covid. Dans les faits pourtant, on s'aperçoit que ce mode de travail est utilisé de façon disparate selon les catégories socioprofessionnelles. Contacté par L'essentiel, le Statec a fourni des statistiques détaillées sur l'importance du phénomène, depuis le 1er trimestre 2020.

Sans surprise, les salariés résidents (à temps plein ou temps partiel) ont surtout télétravaillé au 2e trimestre 2020, soit durant le confinement de plusieurs semaines décrété par le gouvernement le 15 mars 2020. Ainsi, 85% des salariés du secteur des TIC (Technologies de l'information et de la communication), de la finance et de l'assurance - soit 38 626 personnes - ont fait du «home working» d'avril à juin, soit un nombre deux fois et demie supérieur à celui du trimestre précédent.

Une baisse aux 3e et 4e trimestres

Le recours au télétravail a plus que triplé dans l'Administration publique (53% contre 15%, soit 18 095 personnes contre 5 174) et pratiquement doublé dans l'enseignement (80% contre 42%, 19 850 personnes au 2e trimestre). Il a plus que doublé dans le secteur de la santé et du travail social (21% contre 10%, 5 535 personnes contre 2 760) même si, logiquement, il est resté à un niveau plus faible que dans les autres secteurs d'activité. Globalement, plus d'un salarié résident sur deux (52%) a fait du télétravail au 2e trimestre 2020, un ratio deux fois supérieur à celui du trimestre précédent.

La part du «home working» a ensuite baissé aux 3e et 4e trimestres, avec respectivement 38% et 40% mais elle est restée plus élevée qu'au premier trimestre 2020 (26%) et qu'en 2019 (20%). Le Statec précise qu'au 2e trimestre, la majorité des télétravailleurs (52%) ont travaillé au moins 32 heures par semaine depuis chez eux. Ils n'étaient que 16% dans ce cas au premier trimestre 2020.

(pp/L'essentiel)