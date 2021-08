Si la Grande Braderie de Luxembourg n'a lieu qu'aujourd'hui, elle bat son plein dans les centres commerciaux depuis jeudi. «Dès le premier jour, nous avons eu beaucoup de clients, expliquait dimanche le manager d'une boutique de sportswear à la Cloche d'Or. La braderie fonctionne mieux que l'année dernière. Pour l'instant, je suis à 15% de chiffre d'affaires de plus».

Élise, Sébastien et Lalie sont venus en famille de Gonderange pour effectuer des emplettes en vue de la rentrée. «Nous avons acheté des vêtements, de belles chaussures, une tenue pour la demoiselle», détaille la mère de famille. Pour Jennifer et Jessica, la braderie est l'occasion parfaite pour une virée shopping entre sœurs: «On fait des affaires et il n'y a pas trop de monde», confient-elles, ravies.

200 stands

«Avec la rentrée qui approche, en plus de la braderie, on a énormément de clients ces jours-ci», indique la responsable d'une librairie à la Cloche d'Or. Qui dit dimanche, dit aussi sortie en famille. C'est le cas de Lisandro et son fils. «Il a besoin de chaussures, du coup on en profite. De toute façon, avec la météo, c'est un temps à faire du shopping».

Ricardo, de Remich, a déniché des bonnes affaires. «J'ai trouvé des vêtements, je regarde aussi pour du parfum. J'irai peut-être à la braderie en Ville si j'ai le temps», raconte-t-il.

La Grande Braderie a lieu ce lundi dans la capitale, de 9h à 19h avec quelque 200 stands. Le masque sera obligatoire quand les 2 mètres ne peuvent être respectés.

(L'essentiel/Marion Mellinger)