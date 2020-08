Asselborn réclame justice pour Navalny

Depuis l'annonce de l'hospitalisation de l'opposant russe, Alexeï Navalny, jeudi dernier, les dirigeants européens appellent Moscou à faire la lumière sur ce qui est désormais reconnu par les Occidentaux comme un empoisonnement.

Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a pris ce mercredi la parole, dans un communiqué, pour lui «souhaiter un prompt et plein rétablissement». Et d'ajouter qu'il était «impératif que les autorités russes lancent sans tarder une enquête indépendante et transparente qui permette d’identifier les responsables de cet acte criminel et de les traduire en justice».

Moscou ne reconnait pas l'empoisonnement

Même son de cloche pour le Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui a indiqué avoir «besoin d'une enquête complète et transparente sur ce qui s'est passé. Les auteurs (de cet acte) doivent être tenus responsables et le Royaume-Uni se joindra aux efforts internationaux pour garantir que justice soit rendue».

De son côté, le Kremlin a jugé prématurées ces conclusions (d'empoisonnement). Selon un porte-parole, l'empoisonnement «est une piste parmi d'autres. Mais il y a beaucoup d'autres pistes médicales».

(mc/L'essentiel/AFP)