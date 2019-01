Dragon et lions vont entrer dans la nouvelle année

D’habitude, au Luxembourg, les plus de 3 500 ressortissants chinois, et les autres nationalités qui suivent le calendrier lunaire, fêtent le passage à la nouvelle année de manière confidentielle. Mais samedi, pour la première fois, une grande parade sera organisée à Luxembourg-Ville par le tout jeune Confucius Institute.

«Ce sera magnifique!», anticipe Jauffrey Bareille, son directeur. «Le dragon déambulera dans les rues du centre. Puis des lions le rejoindront dans sa danse. Ils seront encadrés par des musiciens. C’est une troupe venue de Paris qui assurera le spectacle». De telles parades existent partout en Chine et dans des villes comme New York et Paris. «En arrivant, j’étais surpris qu’une capitale comme Luxembourg n’ait pas la sienne», dit Jauffrey Bareille.

Créé en avril dernier au sein de l’Uni, le Confucius Institute propose des cours de langue et culture chinoise. «Un tel événement permettra de faire connaître la culture chinoise au grand public et de fédérer la communauté», se réjouit Jauffrey Bareille. Il se fera avec un peu d’avance. L’année du Cochon de terre ne débutera en effet que le 5 février. En plus de la parade, des activités culturelles autour de la Chine seront proposées place d’Armes. Le public s’essayera gratuitement à la calligraphie, aux arts martiaux… Il dégustera du thé et des spécialités gastronomiques chinoises.

Samedi, de 13h à 16h, place d’Armes, à Luxembourg. Parade à 14h30.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)