589 flashs en un mois pour le radar tronçon

En un mois, le radar tronçon de la N11 entre Waldhof et Gonderange, entré en service le 15 juin, a flashé à 589 reprises, soit près d'une vingtaine d'excès de vitesse répertoriés par jour, confirme la police à L'essentiel. Le radar mesure la vitesse moyenne sur un tronçon de 3,8 km de long, où la vitesse est limitée à 90 km/h.

Dans le détail, 580 des 589 contrevenants ont été pris en excès de vitesse mineur, soit entre 91 et 110 km/h. Ils ont écopé d'amendes de 49 euros. Les neuf automobilistes restants filaient à plus de 110 km/h. Ils ont perdu deux points sur leur permis de conduire et pris un avertissement taxé de 145 euros.

En attendant les «radars feux rouges»

D'après le ministère de la Mobilité, cité par le Wort, le radar tronçon a surpris trois fois moins d'automobilistes que l'ancien radar fixe au même emplacement. Sur 3,8 km, les automobilistes ont l'occasion de réguler leur vitesse, quitte à rouler au pas sur une partie de la portion...

L'an dernier, 282 703 excès de vitesse ont été sanctionnés dans le pays. Et des «radars feux rouges» doivent arriver en décembre ou janvier prochain, place de l'Étoile, et en 2021, à Hollerich, et au Schlammestee, du côté de Weiler-la-Tour.

(L'essentiel)