Des violences qui passent souvent inaperçues

Il n'y a pas de statistiques sur les violences obstétricales en tant que telles ni d'enquêtes réalisées auprès des femmes, a expliqué ce vendredi, le ministre LSAP de la Santé, Étienne Schneider. Les femmes ne réaliseraient pas toujours que ce qu'elles subissent constitue une violence obstétricale (pratiques lors de l'accouchement comme l'épisiotomie, la douleur non prise en charge, la compression abdominale, touchers vaginaux excessifs ou lors d'anesthésie, manque d'informations...).

Le registre périnatal recense les taux d'accouchement avec épisiotomie, cause importante de violence obstétricale, a toutefois précisé Étienne Schneider. Au Luxembourg, on dénombre 26% d'épisiotomie lors de l'accouchement en 2014 et 22,5% en 2016. Pour comparaison, en France, le taux d'épisiotomie a reculé de 27% en 2010 à 20% en 2016 avec des disparités importantes selon les maternités.

Sensibiliser plus largement

Concernant l'information des professionnels, cette année, lors de la formation annuelle de la Clinique Bohler, à laquelle tous les gynécologues et sages-femmes du pays ont été invités, le thème était la bientraitance lors des soins. Cela illustre, selon le ministre, une préoccupation plus grande des professionnels de la santé par rapport à la place du patient.

Le ministère de la Santé se dit convaincu de la nécessité de sensibiliser plus largement l'ensemble des professionnels et la population à cette problématique et vient de solliciter un avis auprès du Conseil scientifique dans le domaine de la santé. Les services du ministère sont en train d'évaluer l'opportunité d'intégrer les pratiques gynécologiques et obstétricales dans le cadre de la formation continue.

(mau/L'essentiel)