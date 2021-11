Les 35-​​44 ans sont accros au shopping sur Internet

Si ce n'était pas déjà une habitude, crise sanitaire oblige, beaucoup ont appris à manier leur souris ou leur smartphone pour faire des achats en ligne: au Luxembourg, 79% des résidents de plus de 15 ans ont effectué au moins un achat en ligne, les douze derniers mois précédant l'enquête d'Eurostat, ce qui place notre pays dans le haut du classement de l'UE dominé par le Danemark (89%), les Pays-Bas (87%), la Suède (84%) et l'Allemagne (83%).

Les trois derniers mois, 69% des résidents ont acheté sur la Toile dont la majeure partie (43%) ont effectué entre un et cinq achats. Qui sont les plus gourmands en la matière? Ceux qui disposent à la fois d'un revenu et de quelques compétences numériques. Ainsi, ce sont les 35-44 ans les plus friands du shopping en ligne: ils sont 51% à avoir avoir craqué plus de six fois, ces trois derniers mois, et même 23% à avoir effectué plus de dix achats sur la Toile. Contre 17% des 25-34 ans, 14% des 45-54 ans et 9% des 16-24 ans.

(mc/L'essentiel)