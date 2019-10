Déi Greng vont procéder à des changements

Ce mercredi, Déi Gréng vont confirmer Henri Kox en tant que prochain ministre du Logement. À la Chambre, le député sera remplacé par Chantal Gary, la prochaine élue sur la liste électorale de la circonscription Est. Mais chez les Verts, on ne grille pas les étapes et il faudra attendre le vote des militants lors du congrès extraordinaire de jeudi pour officialiser ces changements.

Le choix de Henri Kox est justifié, estime en substance Josée Lorsché, la présidente du groupe parlementaire écolo, dont le nom avait circulé un temps pour le poste de ministre du Logement. Le député de Remich est le spécialiste logement du parti. Il a rédigé le programme de son parti sur le sujet et a épaulé Carole Dieschbourg lors de la COP21 dans ce dossier.

Josée Lorsché va soutenir cette nomination et elle est contente de pouvoir conserver la présidence de la fraction. Le cas Roberto Traversini, l'ancien bourgmestre de Differdange toujours dans la tourmente à cause de l'affaire du fameux abri de jardin, devient de plus en plus intenable pour le parti, qui espère retrouver le calme après cette affaire qui a aussi mis en difficulté la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg. Les bruits de couloir sur un départ imminent du député de Differdange se font en tout cas de plus en plus persistants.

(Maurice Magar/L'essentiel)