Des résidus remarqués en surface de l'Alzette

À première vue, si on regarde de très loin les images que nous venons de recevoir de plusieurs lecteurs, via notre onglet Mobile Reporter, on pourrait croire que des blocs de glace flottent en surface de la rivière Alzette, ce mardi en fin de journée à Luxembourg-Ville.

Il n'en est probablement rien et il pourrait s'agir d'une forme de pollution. Nous allons tenter de joindre les services compétents de la ville et de l'état à ce sujet. Contacté, ce mardi vers 19h, le Corps Grand-Ducal Incendie et Secours n'était pas en mesure de répondre au téléphone. Contactée également dans la foulée, la police grand-ducale n'était pas en mesure de nous en dire plus.

À y regarder de plus près, sur une vidéo que nous avons reçues, une quinzaine de canards se trouvaient également à proximité de ce semblant de mousse qui flottait en surface de l'Alzette. Ils n'avaient pas l'air de s'en inquiéter, non plus, pour le moment...

(fl/L'essentiel )