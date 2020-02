Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Atelier Une journée pour construire des robots

Pour permettre à tous les amateurs de robotique de réaliser les projets qui leur tiennent à cœur en mettant leurs talents en commun, l'ASBL make it a créé le premier makerspace du pays dédié à la robotique, au Centre national de formation professionnelle continue (CNFPC) à Esch-sur-Alzette. Il sera inauguré ce samedi avec une journée grand public, de 11h à 15h. Par la suite, le makerspace qui contient tout ce qu'il faut pour bricoler, combiner des matériaux, faire des impressions 3D… sera ouvert tous les jeudis de 14h à 16h, à partir du 20 février.

Sport À la découverte du roller derby

Les grandes duchesses du Roller Derby Luxembourg et la Journée internationale des femmes Luxembourg (JIF Luxembourg) s'associent pour proposer ce samedi, un après-midi découverte du roller derby, lors du Skate & Strike organisé rue Ribeschpont Dudelange. Au programme: un échauffement mais aussi une initiation au «minumum skills» (les essentiels pour survivre à «track» de derby). L'entrée est gratuite.

Bazar Un concentré d'Inde et de Népal à Sandweiler

L'ASBL Aide à l'Enfance de l'Inde et du Népal (AEIN) organise ce dimanche son 42e bazar caritatif indien et népalais. Il se tiendra au centre culturel de Sandweiler. Des spectacles et des stands de bijoux, vêtements, livres, épices… seront proposés. Les visiteurs pourront repartir avec un tatouage temporaire au henné. Les gourmands goûteront des dosas (crêpes traditionnelles), des samosas et du kulfi (glace). Les recettes serviront à financer des projets visant à renforcer la condition des femmes et des filles en Inde et au Népal.

Musique 150 élèves chanteront à la Philharmonie

Ce samedi soir, 150 élèves et 120 enseignants de l'École de musique de l'UGDA seront sur la scène de la Philharmonie à Luxembourg pour présenter la création mondiale «Le songe d'une nuit d'hiver», d'Ida Gotkovsky. Le chœur d'enfants fera des avant-concerts à la sortie du parking, à 19 h 20 et au grand foyer, puis à 19h40. philharmonie.lu.

Gastronomie Les meilleurs crus en accord avec le fromage

Ce samedi et ce dimanche, lors du «Wine Cheese Enjoy», treize vignerons et cinq restaurateurs du pays feront découvrir leurs meilleurs crus en accord avec le fromage. Liste des participants pour les réservations sur visitmoselle.lu.

Artisanat Un atelier pour créer sa propre lampe

Faire revivre son tee-shirt préféré que l'on ne porte plus, ou le vêtement d'un être cher. Le lieu culturel Am Gronn, situé rue Münster à Luxembourg, organise ce dimanche, de 14h à 17h30, un atelier proposant au public de fabriquer des lampes avec du grillage à poule et de vieux vêtements.

Déguisement Une nuit costumée des livres «Harry Potter»

La librairie Ernster organise une nuit costumée des livres «Harry Potter», ce vendredi, dès 17h, aux centres commerciaux Belle Étoile, à Bertrange, et Cloche d'Or Experience, à Luxembourg.

Musique Des bacs bien pleins de vinyles à Luxembourg

Ce dimanche, de 10h à 19h, une cinquantaine de disquaires viendront installer leurs bacs, remplis de vinyles, mais aussi de CD, DVD… dans la galerie des Rotondes pour la Foire aux disques.

(ol/L'essentiel)