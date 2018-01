Des fêtes en double pour les Russes du pays

Avant la Révolution d'octobre 1917 en Russie, Noël était fêté le 7 janvier et le Nouvel An le 14 janvier. Depuis 1918, c'est le calendrier grégorien qui prime sur le calendrier julien. Pour les Russes, le Nouvel An constitue l'événement emblématique, fêté désormais officiellement le 1er janvier.

«Noël est surtout associé à une fête religieuse longtemps célébrée exclusivement par les croyants sous l'ère communiste», explique Vladimir Sokoloff, directeur du Centre culturel et scientifique de Russie.

«En famille, entre amis»

«Cette année, les membres de l'Église orthodoxe du Grand-Duché se retrouveront pour des offices chantés, le samedi 6 et le dimanche 7 janvier», confie le recteur de la paroisse orthodoxe, Georges Machtaler. Les non-croyants célèbrent quant à eux Noël deux fois. Le 25 décembre (calendrier grégorien), mais aussi le 7 janvier (calendrier julien), mais dans le cadre d'une réunion plus familiale et festive et non religieuse. De son côté, le centre culturel organise un spectacle avec un conte pour enfants les 6 et 7 janvier.

Le Nouvel An, lui aussi, est célébré deux fois par la communauté russe (3 000 personnes, selon l'ambassade): le

1er janvier, mais aussi le 14 (calendrier julien). «Cette date fait partie du patrimoine historique des Russes. C'est l'occasion de se retrouver en famille, entre amis autour de plats typiques», dit Vladimir Sokoloff.

(Gaël Padiou/L'essentiel)