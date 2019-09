Le Luxembourg dépense le plus pour les loisirs

Selon une étude publiée ce lundi par l'institut de statistiques européennes Eurostat, le Luxembourg a dépensé 492 euros par habitant pour le sport et les loisirs (chiffres de 2017). Personne n'a fait mieux au sein de l'Union européenne. La Suède suit le Grand-Duché, mais loin derrière, avec un budget annuel de 256 euros par personne. La Finlande complète le podium (206 euros/personne/an).

À l'inverse, la Croatie, la Bulgarie et la Slovaquie sont les États les moins sensibles à l'importance des sports et loisirs pour le bien-être de leurs résidents. Elles consacrent respectivement 13, 16 et 23 euros par habitant et par an à ces thèmes, soit largement moins que la moyenne européenne (100 euros/habitant).

L'étude montre aussi ce que les sports et loisirs représentent dans le budget total de chaque pays de l'UE. Cette fois, c'est la Hongrie qui se montre la plus généreuse en la matière. Elle consacre ainsi 2,5% de ses dépenses globales à cette thématique, loin devant l'Estonie (1,4%) et... le Luxembourg (1,2%). La Slovaquie, le Royaume-Uni et la Croatie font figure de cancres avec moins de 0,5% de leur budget total consacré aux sports et loisirs. La moyenne européenne se situe, elle, à 0,7%.

(pp/L'essentiel)