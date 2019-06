De l'argent détourné des caisses d'Hesperange?

L'argent dû à Hesperange a-t-il été détourné? C'est en tout cas ce que semble penser le collège des bourgmestre et échevins de la commune proche de Luxembourg-Ville. Dans un communiqué publié ce vendredi, peu après midi, les autorités communales indiquent avoir déposé plainte contre inconnu auprès du juge d'instruction de Luxembourg. Les griefs: faux en écritures publiques ou privées, usage de faux et détournement de fonds publics. Le collège des bourgmestre et échevin, mené par l'édile CSV Marc Lies, s'est en outre porté partie civile.

On ne sait pas à quand remontent les faits, ni quelle somme est en jeu. Un débiteur de la commune n'avait pas réglé ses factures auprès de la commune, avait constaté le service financier d'Hesperange. Or, le débiteur a affirmé fermement qu'il avait bien payé ce qu'il devait. Vérifications faites, il avait bien fait ses versements mais... sur un compte bancaire n'appartenant pas à la commune d'Hesperange. Les autorités cherchent à présent à savoir qui a demandé au débiteur de faire son virement sur ce compte. Celui-ci avait par ailleurs déjà été utilisé avec deux fournisseurs de la commune.

(jw/L'essentiel)