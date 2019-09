«Nous avons l’impression d’être abandonnés»

«Nous vivons un véritable cauchemar», raconte Catherine Holzem dans une lettre adressée au gouvernement. Son frère Nicolas, est porté disparu en Bolivie, depuis le 15 juin, «Nous avons l’impression d’être complètement abandonnés par notre pays dans cette tragédie». En avril, le père de famille de 44 ans entreprend un roadtrip en moto en Amérique latine. Depuis trois mois, le Luxembourgeois n’a plus donné signe de vie à ses proches.

Plusieurs avis de recherche et photos ont été relayés sur les réseaux sociaux et sur des groupes de motards. Une déclaration de disparition a été déposée auprès de la police luxembourgeoise le 30 juillet dernier, et depuis, les institutions sur place se renvoient la balle. Contactée au sujet de l'enquête par L’essentiel, la police grand-ducale nous a indiqué «être en contact» avec les autorités boliviennes et que «l'enquête suivait son cours».

Vie mise sur pause

«Ce qui me fait le plus peur, c’est qu’il ait eu un accident, qu’il soit dans un hôpital, s’inquiète Catherine, qui imagine le pire des scénarios pour son frère, ou qu’on lui ait piqué la moto et ses papiers..., qu’il ait perdu la mémoire, qu’il soit tombé dans le coma ou je ne sais pas». Sa sœur, qui vit en Nouvelle Zélande, a arrêté de travailler pour tenter de le retrouver par ses propres moyens.

Catherine est partie en Amérique latine au début du mois d’août. «J’ai remué ciel et terre en Bolivie, j’ai parlé aux dix grandes chaînes de télévision, à la radio, j’ai été vérifier les témoignages». Tout signe ou indice du passage de Nicolas permettrait à sa sœur de retrouver l'espoir.

«Rien ne se passe»

Après son voyage intense en Bolivie, Catherine a décidé de lancer un appel au gouvernement, «pour l’instant, c’est nous qui faisons tout le travail, j’ai contacté le consul plusieurs fois, rien ne se passe». Sa sœur ne veut pas «abandonner comme ça» et compte bien repartir.

L’ingénieur électro mécanicien a quitté le Luxembourg il y a un an. Avant de partir pour l'aventure, il résidait avec sa fille de 19 ans en Pologne, à Cracovie. Selon sa sœur, il souhaitait rentrer en Europe, pour passer du temps avec sa fille, qui devait rentrer à l’université. Début septembre, sa fille a repris les chemins de l’école, sans son papa.

