Le 98 et le diesel n'avaient jamais coûté aussi cher

Les prix s'envolent et ce n'est plus une surprise et pourtant, à partir de mardi, le litre de sans plomb 98 va franchir encore un cap plus que symbolique. Une nouvelle hausse et voilà la barre des 1,60 euro franchie. Il faudra débourser 1,627 euro par litre pour remplir le réservoir de son véhicule, c'est du jamais vu au Luxembourg pour un carburant selon les relevés. Pour rappel, le sans plomb 98 avait déjà atteint son prix record au mois de novembre dernier, avec 1,598 euro/litre à l'époque.

Mais comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, un autre record va être battu mardi, du côté du diesel cette fois. Lui non plus n'avait jamais coûté aussi cher dans les stations du Grand-Duché. Comptez 1,475 euro le litre. Le litre de sans plomb 95, qui lui aussi avait battu son record en fin de semaine dernière, ne bouge pas en revanche et reste à 1,527 euro par litre.

(nc/L'essentiel)