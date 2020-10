Un P+R de 400 places pour la gare de Diekirch

Le projet de parking relais destiné à accompagner la croissance de la gare de Diekirch est-il passé à la trappe? À la question du député André Bauler (DP), le ministre Déi Gréng de la Mobilité, François Bausch, a une réponse claire: «Le projet est toujours d'actualité». Un P+R «d'environ 400 places» devrait bien y être construit mais «le projet initial a été revu» pour y intégrer l'évolution du bâtiment voyageurs et la gare routière. Un passage à niveau doit également être supprimé et le projet global doit même être lié à la requalification de l'entrée de ville.

Les études de faisabilité, «en concertation entre les CFL, l'administration communale de Diekirch et les Ponts et Chaussées» sont en cours et en phase de finalisation. François Bausch ne donne pas de calendrier mais confirme dans sa réponse que les automobilistes et usagers du train font face à des difficultés, à Diekirch, ces dernières années. «Il devient de plus en plus difficile de trouver un parking approprié près de la gare diekirchoise».

(nc/L'essentiel)