Des circuits pour pédaler loin des voitures

En période de vacances et par beau temps, quoi de mieux que de se lancer dans une sortie à vélo? Justement, six tronçons du pays seront fermés à la circulation automobile (hormis aux riverains et aux bus RGTR) pendant au moins une partie du mois d’août, comme annoncé précédemment. Le gouvernement a actualisé la liste des routes concernées, après consultation avec les communes.

Les six tronçons



• VëloViaNorden (distance: 36 km autour de Wilwerdange, du 1er et 2 août et du 15 et 16 août)

• Mamer-Keispelt-Kopstal (distance: 27 km, durant les cinq week-ends du mois d’août)

• Vallées de la Mamer et de l’Alzette (distance: 40 km, durant les cinq week-ends du mois d’août)

• Vallées de la Syre et de l’Alzette (distance : 55 km, du 1er au 30 août)

• Tour du Guttland et de la Moselle (distance: 85 km, du 1er au 30 août)

• VéloExpresswee Esch/Belval-Luxembourg (distance: 27 km, du 1er au 30 août)

Le but est bien sûr de développer la pratique du vélo, qui a déjà connu un certain essor pendant le confinement et juste après, lorsque la circulation automobile était très réduite. «Le Luxembourg est une destination incontournable du tourisme à vélo», a déclaré Lex Delles (DP), ministre du Tourisme, cité dans un communiqué.

Le site Vëlosummer propose six parcours, cartes à l’appui. Une carte en format papier peut être commandée gratuitement.

