La route vers Berdorf rouverte, un an après l'orage

Un an après l'orage dévastateur du 1er juin 2018, le CR364, alors gravement endommagé, a été rouvert à la circulation, le 3 juin dernier. À Berdorf, qui n'était plus accessible que par une seule route depuis les fortes pluies, il faut maintenant faire le bilan.

La ministre déi gréng de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, a salué mercredi, la coopération entre l'Administration des ponts et chaussées, le département de la gestion de l'eau et de nombreuses autres aides. «En temps de crise climatique, nous serons de plus en plus souvent à la merci de telles situations. Nous devons être préparés et travailler ensemble à tous les niveaux», a averti Carole Dieschbourg.

11 millions au lieu de 8

Le bourgmestre Joé Nilles est fier que les réparations aient été effectuées «dans les délais». Il a également insisté sur l'importance des mesures futures de construction qui doivent garantir que les prochaines inondations ne produisent pas de tels dommages sur les infrastructures. Cependant, les travaux des Ponts et Chaussées ont jusqu'à présent coûté quelque 11 millions d'euros, alors que les premières estimations faisaient état d'un budget de 8 millions d'euros.

L'importance des dégâts sur le CR364 n'était pas immédiatement apparente, a expliqué l'administration routière. Les travaux du service des eaux ont coûté 6 millions d'euros supplémentaires. Ici, un soin particulier a été apporté pour rendre les ruisseaux et canaux plus naturels à nouveau, afin de laisser plus d'espace disponible pour l'écoulement de l'eau.

Carole Dieschbourg a assuré que le gouvernement travaille déjà sur une stratégie en cas de fortes pluies. Celle-ci inclut non seulement la prévention et la sensibilisation, mais aussi la documentation et la recherche. Pour ça, le gouvernement a lancé le site web flashfloods.lu que les victimes d'inondations peuvent utiliser pour fournir des informations. Selon la ministre de l'Environnement, «les gens savent beaucoup mieux que nous» où la crue a commencé et à quelle vitesse elle a eu lieu.

(Dustin Mertes/L'essentiel)