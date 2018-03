La police surveillait les braqueurs depuis deux mois

Si les malfaiteurs qui ont braqué une bijouterie à Luxembourg-Ville, mardi matin, ont été rapidement identifiés et appréhendés au nord de Lyon, dans la nuit de mardi à mercredi, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils faisaient l'objet d'une surveillance particulière de la police lyonnaise depuis deux mois, indiquent nos confrères de France 3 Rhône Alpes.

Ainsi, quand les policiers luxembourgeois mentionnent à leurs homologues français qu'une voiture immatriculée dans le Rhône a été découverte non loin du braquage de la bijouterie, rue Philippe II, et leur transmettent un portrait-robot d'un des suspects, les fonctionnaires français font le lien et mettent en place des barrages au niveau des barrières de péage de Villefranche.

Un des deux véhicules des braqueurs est intercepté sans incident à Villefranche-Sud tandis que l'autre, sorti à Villefranche-Nord, attendu par les hommes de l'antigang lyonnais, force le barrage policier en tirant des rafales de kalachnikov. Retranchés dans une maison à Arnas, les individus seront interpellés peu après 3h du matin.

(mc/L'essentiel)