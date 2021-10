Est-​​ce facile de devenir pompier professionnel?

«Depuis la création du CGDIS (Corps grand-ducal d'incendie et de secours), nous avons réussi à répondre à toutes les urgences auxquelles nous avons été confrontés, même les plus exceptionnelles comme la tornade de 2019, des feux de végétation étendus ou encore les inondations de cet été, explique un porte-parole de l'organisme. Nous avons cependant besoin de plus de personnel professionnel mobilisable à tout moment pour soutenir les volontaires, qui sont les piliers des services de secours».

Quel salaire?



En début de carrière, un pompier professionnel gagne environ 2 905 euros brut par mois, sans compter les primes de risque et d'astreinte. En fin de carrière, après au moins 20 années de service, le salaire mensuel peut atteindre 6 840 euros brut.

Il existe aujourd'hui 583 pompiers professionnels et 3 862 pompiers volontaires dans le pays, mais le Grand-Duché compte recruter 50 pompiers professionnels supplémentaires par an dans les prochaines années, afin de pouvoir garantir l'intervention des secours en 15 minutes maximum en tout point du pays, conformément à l'objectif du Plan national d'organisation des secours (PNOS).

«Des missions toujours plus techniques»

Plusieurs conditions sont requises pour pouvoir postuler à la formation de deux ans actuellement en vigueur: avoir 18 ans, être ressortissant de l'UE, avoir accompli avec succès cinq années de scolarité secondaire, maîtriser les trois langues officielles du pays (luxembourgeois, allemand, français), être prêt à s'engager pour les autres et avoir un vrai esprit d'équipe. Tout au long de leur formation, les stagiaires sont encadrés par des coachs sportifs pour maintenir/améliorer leur condition physique.

«La formation actuelle a pour but de préparer les pompiers aux missions toujours plus techniques qui les attendent, qu'il s'agisse de secours à la personne ou d'incendie à circonscrire, précise le porte-parole du CGDIS. Elle alterne période de formation et stages sur le terrain. À condition d'avoir réussi leur examen final, les pompiers sont ensuite définitivement affectés dans l'un des 100 centres d'incendie et de secours (CIS) du pays».

(pp/L'essentiel)