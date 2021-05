19 290 euros saisis chez des dealers à Luxembourg

La police fait savoir vendredi que deux dealers de drogues ont été pris en flagrant délit, le 11 mai, à Luxembourg-Ville. Des arrestations qui ont mené les enquêteurs dans deux appartements, rue Joseph Junk et rue de Strasbourg, où ont été trouvés 304 boulettes d'héroïne et de cocaïne, ainsi que 19 290 euros en petites coupures. Les deux individus ont d'ores et déjà été présentés à un juge d'instruction.

Dans leur rapport, les forces de l'ordre mentionnent également l'arrestation de deux autres dealers, à Rodange cette fois, au début du mois de mai. Là encore, des stupéfiants, une petite somme d'argent et un véhicule ont pu être saisis.

(nc/L'essentiel)