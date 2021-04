«An Zéro» a été désavoué par sa coréalisatrice

Myriam Tonelotto, la coréalisatrice du docu-fiction «An Zéro» se désolidarise du film. Celle-ci dénonce la censure exercée pour des raisons idéologiques par la coproduction Arte, chaîne publique franco-allemande. Les volets documentaires du docu-fiction auraient été réduits de 50 minutes à 30 minutes.

Vivez la journée en temps réel



«An Zéro: comment le Luxembourg a disparu» est un projet transmédias. Vous pourrez télécharger l’application mobile «An Zéro», sur l'App Store et le Google Store, qui vous accompagnera toute la journée. Vous recevrez en temps réel des notifications et informations, comme un véritable média, sur la catastrophe et l'évolution de la situation.

Selon la réalisatrice, la version censurée diffusée sur «Arte» caricature la problématique luxembourgeoise et colporte une version non scientifique des conséquences d'un accident nucléaire, sclérosant selon elle tout débat.

De son côté, le coréalisateur, Julien Becker, réfute les accusations de censure. Le projet a toujours été de traiter de la possible disparition d'un État européen, à la suite d'un accident nucléaire et, selon lui, c'est ce que fait le docu-fiction.

«An Zéro: comment le Luxembourg a disparu» De Myriam T. & Julien Becker. Avec Luc Schiltz, Fabienne Hollwege, Sophie Mousel. Sortie le 21 avril.

Trois questions à Julien Becker, réalisateur franco-luxembourgeois

Pourquoi le choix du format docu-fiction? C'est un projet transmédias, avec au cœur un docu-fiction. Les auteurs ont proposé l'idée en 2016. On pensait que cela avait déjà été fait, mais pas avec cette idée, en réalité. Que ce format vous a-t-il permis de faire? On est loin des budgets de films catastrophes américains. On a essayé de jouer sur l'émotionnel et de se projeter dans des situations où les gens subissent une situation compliquée. On suit les personnages dans cette tragédie. Avez-vous travaillé avec les pays concernés? Le projet est financé avec de l'argent public du Film Fund. Recueilli par Nicolas Chauty

(Cédric Botzung/L'essentiel)