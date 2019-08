Un Luxembourgeois porté disparu en Bolivie

Nicolas Holzem, un Luxembourgeois fana de motos, s'est rendu en Amérique latine pour un road trip, en avril dernier. Depuis mi-juin, sa famille n'a plus aucune nouvelle. Selon RTL, Nicolas Holzem aurait été vu, pour la dernière fois, à Cuzco, au Pérou, le 15 juin.

D'après un voyageur, le quadragénaire souhaitait se rendre au Lac Titicaca, en Bolivie. Plusieurs avis de recherche et photos ont été relayées sur les réseaux sociaux et sur des groupes de motards afin de retrouver le Luxembourgeois. Nicolas Holzem aurait passé la frontière vers la Bolivie, le 16 juin, d'après les informations de RTL. Depuis, Nicolas n'a plus donné signe de vie...

Contacté par L'essentiel, le ministère des Affaires étrangères révèle avoir été mis au courant de sa disparition le 30 juillet et a, depuis, pris contact avec l'Ambassade de Belgique à Lima (Pérou), représentant aussi le Grand-Duché et couvrant la Bolivie. L'ambassade est actuellement en contact avec les autorités boliviennes compétentes. Le ministère n'a pas été en mesure de livrer plus de détails concernant l'enquête.

(mm/L'essentiel)