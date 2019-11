Ivre au volant, il s'en prend aux policiers

Au petit matin ce samedi, une patrouille de police était occupée, vers 6h, à superviser le remorquage d'un véhicule accidenté, quand un homme a surgi, chancelant, pour essayer d'ouvrir le véhicule à distance avec ses clés. Vu qu'il ne s'agissait manifestement pas de sa voiture, son plan a échoué et il s'est décidé à chercher un taxi.

Un peu plus tard, les agents ont remarqué le même homme, au volant. Comme ils avaient remarqué au préalable qu'il était passablement éméché, les policiers ont décidé d'arrêter la voiture pour soumettre le conducteur à un test d'alcoolémie.

Ce qu'il n'a visiblement pas franchement apprécié. L'individu a commencé par menacer verbalement les policiers, et les a insultés. Il a ensuite adopté un comportement passablement agressif, qui lui fait gagner une fin de nuit en cellule de dégrisement histoire de cuver un peu.

La nuit de vendredi à samedi a été plutôt mouvementée, pour la police grand-ducale. En 7h de service, elle a confisqué 9 permis de conduire à des conducteurs qui avaient trop bu. Dont un qui zigzaguait sur l'A6 vers 1h15 du matin et un autre qui circulait à vitesse réduite sur l'A3, une heure plus tard. Par ailleurs, 229 conducteurs ont soufflé dans le ballon entre 00h45 et 3h45 à Büderscheid, Heiderscheid et Ettelbruck. Douze d'entre eux avaient trop bu, dont 4 ont dû laisser leur permis de conduire.

