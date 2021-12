Les 5-​​11 ans auront tous droit au vaccin «début 2022»

«Beaucoup de parents, mais aussi les enfants eux-mêmes, demandent quand ils pourront être vaccinés contre le Covid», relatait, cet après-midi, le Dr Isabel De La Fuente Garcia, pédiatre du CHL. Pour les plus vulnérables, cela débutera mardi. Les autorités de Santé ont donné ce lundi après-midis les détails de la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans.

«Dix-huit mille doses permettant de vacciner 9 000 enfants sont prévues dans un premier temps. C'est plus que le nombre de 5 à 11 ans vulnérables dans le pays. Mais la vaccination est déjà ouverte aux enfants dont un membre de la famille est vulnérable. Cela touchera donc un nombre plus grand d'enfants. Ces doses devraient commencer à arriver cette semaine». Dès demain, les parents concernés pourront déjà faire inscrire leurs enfants par leur médecin via myguichet.lu. Et ils recevront une invitation.

Vaccination généralisée début 2022

Au total, le nombre d'enfants de 5 à 11 ans au Luxembour est d'environ 45 000. La vaccination dans la population globale des 5 à 11 ans est prévue pour «début 2022». L'acte est en partie altruiste, cette tranche d'âge étant moins à risque de présenter des symptômes sévères, mais «nous avons quand même eu quelques enfants en soins intensifs avec des risques de complications cardiaques graves», souligne la pédiatre. En termes de bénéfices indirects, «cela diminuera la propagation du virus dans la population générale. Et en tant que pédiatres, on veut que ces enfants aient une scolarité normale, sans interruptions, sans quarantaine».

Qu'en est-il des risques pour les enfants? «Comme tout médicament, il peut y avoir des effets secondaires, c'est pourquoi on prend énormément de précautions. Sur l'étude du fabricant, il n'y a pas eu d'effets secondaires graves. Mais nous nous donnons quelques semaines pour voir les effets sur quelques millions d'enfants vaccinés avant de démarrer».

«Une minorité très vocale»

Les autorités sont assez confiantes quant à l'adhésion des parents. «Les 12 à 18 ans sont déjà plus de 70% à avoir reçu un schéma vaccinal complet», indique Jean-Claude Schmit, directeur de la Santé. La manifestation de samedi et ses débordements a rappelé que les enfants sont une corde sensible chez les adultes.

Mais pour la ministre de la Santé, Paulette Lenert, «il s'agit d'une minorité très vocale. Je sais par ailleurs que beaucoup de parents sont inquiets de l'impact potentiel du virus sur la santé de leurs enfants. Et plus généralement, on a eu une forte demande pour le booster».

(Séverine Goffin/L'essentiel)