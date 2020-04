Des masques aux pompes qui vont déjà mieux

On les avait laissées, le mercredi 8 avril, abasourdies et avec nettement moins de clients, suite à un arrêté ministériel qui empêchait tous les Belges de venir faire le plein au Grand-Duché. On les retrouve 22 jours plus tard, ce jeudi 30 avril, avec une volonté d'aller de l'avant et des nouvelles positives.

Depuis la reprise des chantiers, le lundi 20 avril 2020, les stations-services luxembourgeoises situées le long de la route nationale 4 à Rombach/Martelange ont retrouvé quelques couleurs. Et des clients frontaliers par la même occasion. Même si la sécurité prime encore et toujours en cette période d'épidémie de Covid-19, des mesures concrètes permettent peu à peu aux automobilistes de sortir progressivement du confinement et aux commerces de reprendre.

Pour rassurer la clientèle

«À partir de ce vendredi 1er mai», a précisé le groupe Martelange.Lu dans un communiqué, «chaque client se verra recevoir un masque lors de son passage dans l’un de nos magasins ou station-service». Et Jérôme Jamart, directeur d'exploitation chez DPS Rombach-Martelange, de nous préciser au téléphone que l'ensemble de ces masques seront certifiés FFP2, une norme très recherchée actuellement en cette période de pandémie du coronavirus.

«Via nos réseaux, nous sommes parvenus à en acquérir», ajoute encore Jérôme Jamart, «et notre objectif est de protéger nos clients au sein de nos établissements. Le combat n’est pas encore terminé mais nous espérons que grâce à cela, nous allons pouvoir limiter les propagations. Il est important que notre clientèle se sente bien chez nous».

(L'essentiel)