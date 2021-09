Inciter les jeunes à retrouver une activité physique

À l'instar des clubs, le sport parascolaire a été durement touché par la crise sanitaire du Covid-19. La suspension des cours d'éducation physique et l'annulation des compétitions des sections sportives ont suscité l'inquiétude des enseignants, qui constatent à la fois un recul de l'activité physique des jeunes et une baisse de leur motivation pour la pratique du sport.

Alors cette rentrée 2021 est placée sous le signe de la relance, comme le souligne Claude Schumacher, le président de l'Association des professeurs d'éducation physique (APEP). «L'école constitue le seul endroit susceptible d'atteindre tous les élèves. L'environnement scolaire devra jouer un rôle primordial dans la lutte contre la sédentarité des jeunes», explique-t-il.

« Plus de 60 compétitions interlycées chaque année»

L'APEP va lancer la campagne de communication «Wou bleifs du?» dans les lycées, afin de motiver les élèves à rejoindre des sections sportives. Une semaine avant le retour en classe, son président a également adressé une lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch, dans laquelle il lui demande de soutenir la démarche et d'étendre l'offre sportive dans tous les lycées.

«Les activités parascolaires doivent gagner en importance. Il faut réactiver le comportement des jeunes et leurs habitudes liées à des activités physiques et sportives régulières», ajoute-t-il. Parallèlement, la Ligue des associations sportives estudiantines luxembourgeoise (LASEL), qui organise chaque année entre 60 et 70 compétitions interlycées pour 7 500 élèves du pays, a proposé un programme ambitieux de reprise des compétitions. L'objectif des deux associations est de revenir à une situation normale dans les prochains mois.

(yb/L'essentiel)