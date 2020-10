René Mathieu désigné «Chef de l'année 2021»

L'éditeur de guide gastronomique «Gault&Millau» a désigné ce lundi après-midi, son «Chef de l'année 2021» dans la deuxième publication de son édition «100% luxembourgeoise», écrit en français et en anglais, et intitulée «A Taste of Luxembourg».

Disponible dans toutes les bonnes librairies à partir du mardi 27 octobre au prix de 14,95€.



Très fréquemment récompensé de multiples titres, c'est à nouveau René Mathieu, chef du restaurant «La Distillerie», situé au château de Bourglinster, dans la commune de Junglinster, qui a été désigné «Chef de l'année 2021», par «Gault&Millau».

Évalués tout au long de l'année 2020, les restaurants ont été classés selon un «score review» qui a placé «La Distillerie» en toute première position avec un score de 18 points. Soit le même nombre de points que «Ma Langue Sourit» et le «Mosconi», qui montent également sur le podium. Avec 17 points, le «Clairefontaine» prend la 4e place, juste devant le «FANI» (5e avec 16,5 points) et «La Cristallerie» (6e avec 16,5 points).

Les lauréats Gault&Millau Luxembourg 2021

«Chef de l'année» René Mathieu (La Distillerie à Bourglinster) «Bar de l'année» Bazaar (Place Guillaume à Luxembourg) «Pop of the Year» Bellamy (Rue de la Boucherie à Luxembourg) «Pâtisserie de l'année» Carole Lesquer (La Villa à Luxembourg) «Sommelier de l'Année» Nathan Roellinger (Maison Lefèvre à Esch-sur-Alzette) «Hôtesse de l'Année» Nathalie Pham (Two6Two, route d'Arlon à Strassen) «Nouveauté remarquable de l'année» Ryodo Kajiwara (Ryodo à Luxembourg ) «Méditerranéen de l'Année» Renato Favaro (Cômo à Esch-sur-Alzette) «Jeune Chef de l'Année» Louis Linster (Léa Linster à Frisange) «Personnalité de l'Année» Tous les membres de l'HORESCA, représentée par Alain Rix et Franz Koepp.

