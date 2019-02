Le nouveau film de Korine en première internationale

Pour sa dernière édition avant de fêter ses dix ans, le Lux Film Fest a levé le voile sur sa programmation 2019, mercredi matin. Parmi les temps forts du festival, on notera «Gloria Bell», une comédie de Sebastián Lelio avec Julianne Moore, sur la reconstruction d'une quinquagénaire divorcée. Mais aussi «Tel Aviv On Fire», une coproduction luxembourgeoise de Sameh Zoabi, déjà présentée à Venise. Enfin, et en première internationale, le nouveau film d'Harmony Korine, «The Beach Bum», avec Zac Efron et Matthew McConaughey.

Parmi les nombreux films et documentaires auxquels le Grand-Duché a collaboré, et qui rythmeront ces onze jours de festival, on retiendra notamment «Greta» avec Isabelle Huppert, «Rebelles» avec Audrey Lamy et Cécile de France, «Flatland» et «Temblores», tout deux présentés à Berlin, les documentaires «California Dreaming» et «Zero Impunity», ou encore «Sawah», d'Adolf El Assal.

Un total de 97 films présentés

Cette année, 97 films seront présentés, parmi lesquels 10 films en compétition officielle, 12 courts-métrages et 6 films documentaires. Pas moins de 225 événements seront proposés, dont la programmation Jeune Public ou le volet Réalité Virtuelle. Le ticket d'entrée pour un film est de 7 euros, et le pass du festival sera proposé à 30 euros.

Le jury international sera, lui, composé de l'acteur israélien Lior Ashkenazi, du réalisateur belge Joachim Lafosse, du réalisateur luxembourgeois Govinda Van Maele et de la monteuse française des films de Jacques Audiard, Juliette Welfling. D'autres confirmations sont encore attendues concernant ce jury.

(Cédric Botzung/L'essentiel)