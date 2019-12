Quand «Super senior» aide votre enfant à progresser

Maria, 11 ans («Presque 12!») est arrivée avec sa sœur et ses parents au Luxembourg en 2016. À la maison, on ne parle qu’italien ou français. Du coup, l’intégration dans l’école fondamentale luxembourgeoise a été, comme souvent, compliquée linguistiquement.

Quels élèves pour quelles matières?



Parmi les enfants soutenus, 38% le sont en allemand, 30% en français et 33% en maths (les enfants peuvent être aidés dans plusieurs matières, d'où le total supérieur à 100%). Les élèves sont issus à 46% de familles luxembourgeoises, 38% de familles portugaises et 16% d'autres nationalités. Les enfants luxembourgeois ont plus souvent besoin d'aide en français, les petits portugais en allemand.



Le Mouvement pour l'égalité des chances est installé à Echternach. On peut le contacter au 26 72 00 35 ou par mail: info@mecasbl.lu.

«L’allemand, c’est difficile», soupire la jeune fille. Mais ces dernières semaines, elle et ses parents ont constaté une amélioration de ses résultats. «Je comprends mieux et j'ai de meilleures notes», se réjouit Maria. Depuis novembre, une «super-senior», Annette, lui apporte son soutien, ainsi qu'à sa sœur, pour l'aider à progresser. «Elle m’aide à faire mes devoirs, à faire des exercices pour m’entraîner. Elle est gentille, elle explique». Sa mère confirme. «Elle attend les mardis et jeudis après-midi pour faire ses devoirs avec Annette».

«Je voulais une occupation qui a du sens»

Cette aide est rendue possible par une initiative du Mouvement pour l’égalité des chances (MEC) asbl, qui a lancé Super senior, un projet de soutien scolaire intergénérationnel. «D’un côté, on a des enfants qui ont des difficultés scolaires, du mal à s’organiser. De l’autre, des seniors dynamiques et actifs qui ont envie de s’engager», explique Aurélia Pattou, chef de projet au MEC.

Après un processus de sélection comprenant notamment des tests, un entretien et une formation, les seniors peuvent aider les enfants en allemand, en français ou en maths. Depuis le début, en mars, du projet financé par le groupe d’action Leader du Mullerthal, 27 enfants ont reçu le soutien de 9 seniors. Seniors et enfants se voient pour des paquets de 10 séances renouvelables trois fois. «Dans la théorie, les séances durent 1h. Mais elles font souvent 1h30, 2h...», sourit Aurélia Pattou. Les enfants en cycle 4.2, qui s'apprêtent à aller au lycée à la rentrée suivante, sont, eux, suivis toute l’année.

Retours positifs

Le projet va être étendu à Junglinster et il y a de la demande, avec notamment une dizaine de dossiers en attente. Du coup, le MEC recherche de nouveaux seniors enseignants. Pour les parents, les cours coûtent 10 euros la séance (5 pour les bénéficiaires d’aides sociales). Une somme qui sert à dédommager les frais de déplacement des seniors, qui vont dans les familles, et à acheter des cadeaux éducatifs aux enfants qui se sont bien comportés.

Les retours sont positifs, les parents estimant que les seniors disposent d'une autorité naturelle, et d'une plus grande patience. Ils ont constaté une amélioration des résultats dans 40% des cas et 70% des enfants ont repris confiance en eux. Le système est gagnant pour tout le monde. «J’aime bien les enfants et je voulais une occupation qui a du sens», affirme Annette. Pari réussi, vu les progrès de ses jeunes protégées.

