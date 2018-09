Et si vous changiez vos habitudes de transport?

«La voiture peut être utile pour partir en vacances, mais peut-être que le bus sera plus confortable pour se rendre au cinéma et le vélo pour aller à la piscine. Pourquoi ne pas essayer? Voire, pourquoi ne pas combiner plusieurs modes de transport sur un seul trajet?», demande Gilles Dostert, directeur général du Verkéiersverbond. La multimobilité est le thème de la semaine de la mobilité, présentée ce lundi matin, avec comme slogan «Mix and Move».

Cette campagne de sensibilisation internationale, initiée par la Commission européenne, aura lieu du dimanche 16 au samedi 22 septembre. Cette année, 25 communes se sont déjà inscrites. Elles proposeront diverses actions. Le 17 septembre, les cyclistes qui emprunteront la passerelle du Pont Adolphe recevront ainsi des cadeaux. Le 20 septembre à Contern, on présentera la première navette sans chauffeur. Le 22 septembre, 9 communes organiseront une «Journée sans ma voiture», etc.

Pour convaincre les citoyens de ne pas prendre leur voiture par défaut, il faut que l'offre suive. «D'ici 2023, quand le plan de mobilité sera entièrement mis en place, il sera possible pour un travailleur de démarrer son trajet en voiture puis de changer pour un train, un tram ou encore un vélo, en heure de pointe, de manière fluide et sans s'inquiéter des horaires, souligne François Bausch, ministre Déi Gréng du Développement durable et des Infrastructures. D'ici là, le calendrier prévoit des ouvertures de grands projets chaque année. On ne pourra pas résoudre les problèmes de mobilité en investissant dans un seul mode de transport», estime-t-il.

