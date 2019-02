«L’antisémitisme est en hausse au Luxembourg»

Le Luxembourg n’échappe pas au phénomène de la montée de l’antisémitisme. C’est ce qu’indique Bernard Gottlieb, président de l’organisme Recherche et information sur l’antisémitisme au Luxembourg (RIAL), contacté par L’essentiel. «Il s’agit malheureusement d’une tendance lourde en Europe».

Définition de l’antisémitisme



L’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) définit l’antisémitisme comme «une certaine perception des Juifs, qui s’exprime de manière haineuse envers eux. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme visent les Juifs et les non-Juifs, leurs biens, ainsi que leurs institutions communautaires et religieuses».

En attendant le rapport pour l’année 2018, attendu pour avril, Bernard Gottlieb assure que «les Juifs sont de plus en plus visés dans le pays». En 2017, le RIAL avait recensé treize cas d’actes antisémites, essentiellement de la propagande écrite, même si tous les cas ne sont évidemment pas dénoncés.

Des actions contre l'antisémitisme

«Nous n’avons constaté aucune violence physique l’année dernière» à l'encontre de personnes, reprend Bernard Gottlieb. L’augmentation de l’antisémitisme concerne avant tout les propos sur Internet, notamment les réseaux sociaux. «On trouve énormément de propos complotistes qui visent Israël et le lobbying juif. Il y a aussi un antisionisme violent, qui vient notamment de l’extrême gauche, et qui devient de l’antisémitisme». La haine des Juifs de la part de d’extrême droite serait peu présent au Luxembourg, même si certains partagent des publications venues de l’étranger, «sans forcément savoir d’où ça vient ni ce que cela implique».

Des expositions sur la thématique sont actuellement organisées à l’abbaye de Neumünster, dans la capitale. Le Luxembourg assurera, à partir de mars, la présidence tournante de l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), via l'ambassadeur Georges Santer. Cette organisation réunit des gouvernements et des experts, afin de renforcer l’éducation et la recherche sur l’Holocauste.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)